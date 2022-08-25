الداخلية تضبط 1654 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1654) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات بلغت (واحد طن دقيق أبيض) و (469) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع غذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (15 طن "أسمنت" - 71,600 طن "دقيق أبيض – سكر حر– أرز أبيض – مكرونة - زيت طعام- خل طعام- أعلاف" – 3798 عبوة سجائر) وكذا (732) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (22 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 160 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 134 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 65 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 66 قضية توقف عن الإنتاج – 285 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (27٫700 طن دقيق بلدى مدعم) وكذا ضبط (32) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.. بمضبوطات أبرزها (13,510 طن "سكر، أسمدة" مدعمة – 149300 لتر مواد بترولية – 118 إسطوانة بوتاجاز- 7255 رغيف).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (135,810 طن – 3798 عبوة سجائر - 149300 لتر مواد بترولية – 118 إسطوانة بوتاجاز – 7255 رغيف بلدى مدعم) .. كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة) لتصرفة فى كمية قدرها (11٫85 طن دقيق بلدى مدعم ) مخصصة ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم.

ونجحت الجهود في ضبط (14٫2 طن "مكرونة- زيت طعام- خل طعام).. معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالكة محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (15 طن مواد بناء "أسمنت") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية، وضبط (10 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن.. بحوزة (مالك مصنع للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (5٫18 طن "سكر تموينى مدعم" معاد تعبئتها داخل عبوات وشكائر مدون عليها إسم علامة تجارية بقصد إعادة بيعها بإعتبارها "سكر حر" بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر - 5٫25 طن "سكر تموينى مدعم" معبأة داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام مدون عليها إحدى العلامات التجارية مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات سكر حر بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها – 1ماكينة تعبئة).. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (3,69 طن "دواجن كاملة ومقطعاتها") معبأة داخل عبوات بدون ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2,1 طن "دواجن كاملة") معبأة داخل عبوات بدون ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة، وضبط (2 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (8 طن "زيت طعام- سكر حر") مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر ، وكذا (5,76 طن بسكويت منتج نهائى) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,2 طن "حبيبات بلاستيكية") مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وكذا (3,25 طن سلك كهربائى) تحت التجهيز مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة وكذا (6570 متر سلك كهربائى) منتج نهائى مدون عليها بيانات نغشوشة ومقلدة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع الأدوات الكهربائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (قائد سيارة- حال سيرها بمحافظة الفيوم)..محملة بكمية قدرها (9 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (53) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (19743) عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.

كما تم ضبط (7) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (28,125) طن أقماح محلية. وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (95 قطعة "9 قطع صوتية – 10 قطع ضوئية – 76 ملصق").