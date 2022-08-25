اليوم السابع
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الداخلية تضبط أدمن صفحة تروج للمخدرات "أون لاين"

الخميس، 25 أغسطس 2022 11:43 ص
الداخلية تضبط أدمن صفحة تروج للمخدرات "أون لاين" حبس-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع عقاقير وأدوية مخدرة محظور تداولها عبر تطبيق "واتس آب".
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية) بالإعلان عبر تطبيق "واتس آب" عن بيع عقاقير وأدوية مخدرة "مجهولة المصدر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة".
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزته (كمية من الأقراص لأدوية مخدرة محظور تداولها بالأسواق بدون تصريح وإشراف طبى)  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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