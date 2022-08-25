الحكومة توافق على تعاقد مصلحة الضرائب مع إحدى شركات خدمة الرسائل النصية

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ كل من خدمة الرسائل النصية (SMS)، وخدمة الرقم المختصر (Short Code) لمشروع تحفيز المواطنين، اللازمين لعمل منظومة الضرائب ومواءمتها لمتطلبات واحتياجات المصلحة، وكذا لجميع مشروعات تطوير مصلحة الضرائب الأخرى، وذلك في ضوء أحكام المادة 62 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
الحكومة توافق على تعاقد مصلحة الضرائب مع إحدى شركات خدمة الرسائل النصيةالخميس، 25 أغسطس 2022 02:05 م
مصلحة الضرائب
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