اليوم السابع
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الحكومة توافق على تعاقد مصلحة الضرائب مع إحدى شركات خدمة الرسائل النصية

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:05 م
الحكومة توافق على تعاقد مصلحة الضرائب مع إحدى شركات خدمة الرسائل النصية مصلحة الضرائب
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ كل من خدمة الرسائل النصية (SMS)، وخدمة الرقم المختصر (Short Code) لمشروع تحفيز المواطنين، اللازمين لعمل منظومة الضرائب ومواءمتها لمتطلبات واحتياجات المصلحة، وكذا لجميع مشروعات تطوير مصلحة الضرائب الأخرى، وذلك في ضوء أحكام المادة 62 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

مصلحة الضرائب

خدمة الرقم المختصر

مصطفي مدبولي

العلمين الجديدة



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