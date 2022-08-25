الحكومة تخلق قنوات تواصل مع الشباب من خلال مبادرة "سفراء وزارة المالية"

كتبت نورا فخرى

أكد البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحرص على تطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعي.

وترتكز أطر الشفافية والمشاركة المجتمعية على محاور رئيسية، وهي زيادة الإفصاح والشفافية، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعيـة، وبنـاء شراكات ناجحة مع المؤسسات المعنية محلياً ودولياً، كما تهدف وزارة المالية – وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية - إلى خلق حلقة وصل ما بين متخذ القرار ومتلقى الخدمة وتطوير أدوات الموازنة التشاركية في عدد من المحافظات، وإدماج وإشراك المواطنين خاصة الشباب والمرأة والطفل لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإنفاق العام.

وألقى البيان المالي الضوء على الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومنها مبادرة سفراء وزارة المالية، والتي تستهدف خلق قنوات تواصل غير رسمية بين طلبة الجامعات ووزارة المالية مـن خـلال محـاور (الشفافية – المشاركة – المسائلة – التواصـل)، لإشراك الشباب فـي الشئون الاجتماعية والاقتصادية للدولة من خلال تنظيم بعض الأنشطة الطلابية في الجامعات الحكومية والخاصة، لتعريف الطلبـة بنطـاق عمل وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية مع اختيار عدد 10 طلاب يمثلون كل جامعة ليكونوا "سفراء وزارة المالية" في متابعة الأنشطة والمبادرات التي تنفذها الوزارة.

وتنظیم زیارات دورية "لسفراء وزارة المالية" الذين تم اختيارهم في المحافظات المعنية بتطبيق الموازنة التشاركية وللاطلاع على المشروعات القومية للدولة، وعقد لقاءات دورية مع متخذي القرار ومنهم المحافظون ونواب المحافظين بهدف إشراك الشباب في دولاب العمل الحكومي ورؤية الدولة في التنمية واتخاذ القرارات.

ويشير البيان المالي إلى تنظيم فعالية "يـوم فـي حيـاة مـحـافظ" للشباب بشكل دوري لإشراكهم في رؤيـة مصـر 2030، ورفع وعيهم حول كيفية اتخاذ القرارات في الإدارات العامـة على المستوى المحلي.