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الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية 1% بشمال سيناء

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:11 م
الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية 1% بشمال سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسيّ 2021-2022، بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون الطالب من أبناء المحافظة، وحاصلاً على الشهادتين الثانوية والإعدادية من مدارس المحافظة.
 

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