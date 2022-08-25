الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية 1% بشمال سيناء

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسيّ 2021-2022، بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون الطالب من أبناء المحافظة، وحاصلاً على الشهادتين الثانوية والإعدادية من مدارس المحافظة.
الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية 1% بشمال سيناءالخميس، 25 أغسطس 2022 02:11 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة توافق على إسناد منطقة "شمال شرق العريش البحرية" لشركتى إيجاس وإينىالخميس، 25 أغسطس 2022 02:06 م
الحكومة توافق على تعاقد مصلحة الضرائب مع إحدى شركات خدمة الرسائل النصيةالخميس، 25 أغسطس 2022 02:05 م
الحكومة توافق على تعديل قانون بشأن حماية المخطوطاتالخميس، 25 أغسطس 2022 02:00 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة