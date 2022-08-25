اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:10 ص
الجزائر تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت الجزائر، اليوم، 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و43 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 181 ألفا و623 شخصا، كما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 6 آلاف و878 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

 


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