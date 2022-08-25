اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 11:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا رئاسيًا بشأن تعاون مصرى أمريكى بالعلوم والتكنولوجيا

الخميس، 25 أغسطس 2022 10:24 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا رئاسيًا بشأن تعاون مصرى أمريكى بالعلوم والتكنولوجيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة علي اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى الموقعة بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢١.
 
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسى، رقم  ٢٠١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة علي التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١

السيسي

الرئيس السيسي

التعاون المصري الامريكي

منظمة التعاون الاسلامي

الجريدة الرسمية

عاجل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة