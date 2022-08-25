"التموين" تتحفظ على 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالجيزة

كتب مدحت وهبة

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية على الأسواق لضمان وصول الدعم إلى المستحقين ، وضبط المتلاعبين بأموال الدعم، والتصدي لمحتكري السلع الاستراتيجية، ومهربي الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم، لمنع بيعه بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة .



وشنت مديرية تموين الجيزة حملة برئاسة هالة غريب وكيل المديرية ومفتشى الرقابة المركزية بالمديرية بالتعاون مع العميد يحيي زغلول مدير مباحث تموين الجيزة ومعاونيه واسفرت الحملة عن تم ضبط عدد 200 شكارة دقيق مدعم بما يعادل 10 طن من الدقيق البلدي المدعم فى منطقة كرداسة والمنصورية نسبة استخراج ٨٧،٥ % قبل بيعه فى السوق السوداء لغرض غير المخصص لها وتم التحفظ عليها فى مطحن الفتح لتعليتها على الرصيد لصرفها فى صورة رغيف بلدى مدعم للمواطنين ولصالح الدولة .

كما تم المرور على بعض المصانع الغذائية والغير غذائية وتم التنبيه عليهم بضرورة استيفاء كافة الاشتراطات الصحية وغيرها من المخالفات وتم التنبيه بالالتزام بما نص عليه القوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن .