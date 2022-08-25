اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 06:53 م
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التصديق على أول رخصة مميكنة صادرة من مديرية الإسكان فى محافظة جنوب سيناء

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:46 م
التصديق على أول رخصة مميكنة صادرة من مديرية الإسكان فى محافظة جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يصدق على أول رخصة مميكنة
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلكترونيا على إصدار أول رخصة مميكنة من مديرية الإسكان، بعد نجاح ربطها على منظومة الخدمات الحكومية بالديوان العام ومجالس المدن، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

جاء ذلك بعد عرض الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وبحضور اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمهندسة نجلاء محمد عبد الحافظ مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.

 

وتعد مديرية إسكان جنوب سيناء أول مديرية إسكان يتم ميكنة خدماتها علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


مديرية الإسكان بجنوب سيناء

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