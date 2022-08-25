التحريات: مستريح البساتين استولى على الملايين بزعم تخصيص شقق للضحايا

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت تحريات المباحث بالقاهرة، أن المستريح الجديد بمنطقة البساتين استعان بشقيقه بعدما استوليا على مبالغ مالية من ضحاياهما تقدر بملايين الجنيهات بزعم تخصيص شقق سكنية لهم بمناطق الشروق والشيراتون، ووقعا إيصالات أمانة وشيكات وأوراق بأموال تحصلا عليها تثبت ذلك وجدولة لها.

وأضافت التحريات، أن المتهم أوهم ضحاياه بتخصيص شقق وأراضى بمناطق الشروق ليتم البناء عليها خلال عامين على الرغم من أن تلك الإراضى ملك الدولة، وقام بخداع المواطنين وحصل منهم على المبالغ المالية، ومنهم مواطنين بداخل وخارج الدولة بعدد من الدول العربية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغات من الأهالى يتهمون شخص بالاستيلاء على أموالهم مقابل حصولهم على شقق سكنية بمناطق داخل العاصمة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة المتهم بمنطقة البساتين، وتم القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، وتحررت محاضر تحمل أرقام 7776،17084 ، 5620 ، 5621 ، 4698 وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت نيابة البساتين رجال المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.