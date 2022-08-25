اليوم السابع
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"التأمينات" تشارك بالمؤتمر العربى للتقاعد بشرم الشيخ لاستعراض أنظمة المعاشات

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:02 م
"التأمينات" تشارك بالمؤتمر العربى للتقاعد بشرم الشيخ لاستعراض أنظمة المعاشات اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية  للتأمين الإجتماعي عن مشاركة مصر في فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد و التامينات الاجتماعية الذي ينعقد علي مدار يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 في دورتة السادسة تحت شعار ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص'' بمدينة شرم الشيخ .
 
وأوضح عوض ان مؤتمر التقاعد يعتبر أول ملتقي  عربي في منطقة الشرق الأوسط لتبادل التجارب و المعلومات و الخبرات بين المهتمين بمجال الحماية الإجتماعية تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ووزارة المالية ووزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية و الإتحاد المصري للتأمين.
 
يشارك في المؤتمر البنك الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي و التنمية و بنك التنمية الإسلامي و العديد من صناديق التأمين الإجتماعي بالعالم العربي و الدول الأجنبية و شركات التقاعد الخاص، مضيفا ان المؤتمر هذا العام سيضم 45 متحدثاً عالمياً وإقليمياً يناقشون المكونات الحيوية لبناء "إطار عمل للتأمينات الاجتماعية. 
 

التأمينات

المؤتمر العربي للتقاعد بشرم الشيخ

انظمة المعاشات

طرق صرف المعاشات



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