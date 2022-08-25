الأمم المتحدة : 473 هجمة على منشآت الرعاية الصحية في أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

أفاد تقرير مركز إعلام الأمم المتحدة أنه مرور ستة أشهر من الحرب الأوكرانية كان لها تأثير مدمر على صحة وحياة شعب أوكرانيا، ولكن على الرغم من العديد من التحديات، تمكن النظام الصحي من البقاء صامدا وقدّم الرعاية حيثما ومتى كانت الحاجة تمسّ إليها مشدد على مواصلة دعوة إنهاء الحرب وفق مدير عام منظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم جيبرييسوس.

ووفق المنظمة المعنية بالصحة بالأمم المتحدة تم تسجيل 473 هجمة تم التحقق منها خلال نصف العام الماضي على الرعاية الصحية، مما أدى إلى مقتل 98 شخصا على الأقل وإصابة 134 بجراح.

وأشار د. هانس كلوجه، المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا إلى أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية غير معقولة، وأضاف قائلا: "هي لا تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي فحسب، لكنّها أيضا تقتل وتشوّه المدنيين ومقدمي الرعاية الصحية، وتعيق بشدة أو تمنع إيصال الرعاية الصحية والوصول إليهما لمن هم في أمس الحاجة إليها."