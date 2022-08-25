الأمم المتحدة تحذر: فيضانات فى أثيوبيا تؤثر على 1.7 مليون شخص الأسابيع المقبلة

كتبت : هند المغربى

حذر المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك " تواجه أجزاء من اثيوبيا خطر الفيضانات في الأسابيع المقبلة، ومن المرجّح تأثر أكثر من 1.7 مليون شخص بما فى ذلك أكثر من 400 ألف رجل وامرأة وطفل من المعرّضين لخطر النزوح.

وأضاف المتحدث الاممى إن إثيوبيا تواجه وضعا إنسانيا صعبا للغاية موضحا : "تواجه البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ويتم استهداف 17 مليون شخص الآن للحصول على المساعدة مع الإبلاغ عن مستويات متفاقمة من سوء التغذية. ونفق أكثر من 3.5 مليون رأس من رؤوس الماشية."

ولفت الى أن أكثر من 24 مليون شخص حصلوا على المساعدة الإنسانية هذا العام في إثيوبيا، بما في ذلك أكثر من 20 مليون شخص حصلوا على مساعدات غذائية، وأكثر من مليون شخص تلقوا مساعدات زراعية وأكثر من ثلاثة ملايين شخص حصلوا على خدمات المياه والصرف الصحى والنظافة.

وتابع المتحدث الأممى: "فى تطور إيجابي قبل عدة أيام، فى 20 أغسطس، وصلت الدفعة الثانية البالغة 840 طنا من السماد إلى تيجراى لدعم المزارعين في موسم الزراعة."