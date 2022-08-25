ارتكب جرائم قتل وخطف.. سقوط عنصر إجرامى هارب من مؤبد فى أكتوبر

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء مفيد محمد مساعد وزير الداخلية إختباء (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا - المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" وبالسجن فى عدد من القضايا أبرزها "خطف - سلاح" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "قتل عمد - شروع فى قتل") بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواءين هشام أبو النصر مدير الأمن، وعبد العزيز سليم مدير المباحث، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.