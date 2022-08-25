ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن تيموشينكو قوله إن 25 شخصا لقوا حتفهم بينهم طفلان فيما أصيب 31 آخرون جراء قصف مبنى سكنى ومحطة للسكة الحديدية، مشيرا إلى أن طفلا يبلغ من العمر 11 عاما لقى حتفه تحت أنقاض منزل فيما توفي طفل آخر يبلغ عمره 6 أعوام جراء حريق في سيارة بالقرب من محطة السكة الحديدية.

وأضاف تيموشينكو أنه تم الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ في المحطة الواقعة بقرية "شابلين".