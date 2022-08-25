اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد المهن الطبية: أعداد خريجى كليات الطب البيطرى كافية

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:51 م
اتحاد المهن الطبية: أعداد خريجى كليات الطب البيطرى كافية الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن أعداد خريجى كليات الطب البيطرى سنويا تتراوح من 4 إلى 5 آلاف خريج، إلا فى حال افتتاح كليات جديدة دون زيادة أعداد القبول بالكليات والذى يتيح بدوره فرصة تعليمية أفضل للطلاب وبالتالى تحسين مستوى الخريجين، لافتا إلى أن أعداد الخريجين حاليا كافية فى ظل عدم وجود تعيينات للأطباء البيطريين.
 
وأشار سليم، فى بيان، إلى أن التعيينات بالقطاع الحكومى توقفت منذ عام 1994، أى أن أخر دفعة تم تعيينها منذ 28 عاما، عادا قـرار مجلس الوزراء رقـم 28/15/28، الصادر فى 21 يناير 2015، والذى تضمن تعيين 2165 طبيب بيطرى ثالث، رغم طلب الهيئة العامة للخدمات تعيين عدد 6566 طبيب بيطري لسد العجز لديها وقتها، ولكن وزارة المالية وافقت على تعيين 2165 طبيب بيطري فقط كمرحلة أولي في ذلك الوقت على أن يتلوها مرحلتين آخرتين ولم يحدث ذلك.
 
ولفت نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إلى وجود درجات مالية شاغرة بجميع المديريات إلا إنه لا يتم التعيين، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء منذ إنشائها لم يتم تعيين أى طبيب بيطرى بها عدا حوالى 80 طبيب بيطرى أغلبهم يعمل بنظام العقود المؤقتة بما لا يتفق مع قانون الهيئة نفسها، واحتياج الدولة نفسها من الأطباء البيطريين للكشف والحفاظ على أمن وسلامة الغذاء للمصريين من البروتين ذات الأصل الحيوانى، والذى يعادل نحو 50% من إجمالى غذاء المواطنين.
 
وأوضح سليم أن توقف التعيينات أدى إلى تجريف مديريات الطب البيطرى من الأطباء البيطريين مما يؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية، حيث أن الطبيب البيطرى هو الوحيد المعنى برعاية الثروة الحيوانية ضد الأمراض، وتنميتها، والذى ينعكس على الناتج القومى بالزيادة وتوفير العملة الصعبة المستنزفة فى استيراد المنتجات الحيوانية، لافتا إلى أن الطبيب البيطرى يحتاج إلى 5 سنوات مـن التـدريب والعمـل لاكتساب الخبرات مـن الأطباء البيطريين القدامى بعد التخرج نظراً لصعوبة تخصصاتهم وعدم تكليفهم أو حصولهم على سنة امتياز بعد التخرج مما يستوجب سرعة تعيين أطباء بيطريين جدد لاكتساب الخبرات اللازمـة مـن قـبـل أصحاب الخبرة قبـل إحالتهم للمعاش.

 


اتحاد المهن الطبية

الطب البيطرى

نقيب البيطريين



الموضوعات المتعلقة

اتحاد المهن الطبية يقترح إلزام كليات الصيدلة بقبول 150 طالبا فقط لمدة 5 سنوات

السبت، 20 أغسطس 2022 01:06 م

اتحاد المهن الطبية: أعداد خريجى كليات الطب كافية ونحتاج دراسة احتياجاتنا الفعلية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:36 م

التغيرات المناخية تتحدى الأمن الغذائى العالمى.. دراسات تتوقع انخفاض إنتاج الحبوب وفقدان 50% من زراعة القمح فى 2050.. ومعدلات صيد الأسماك تتدنى بنسب تتراوح من 40% إلى 60% فى مناطق جنوب شرق آسيا خلال 30 عامًا

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:00 ص

اتحاد المهن الطبية: 7% زيادة سنوية بأعداد أطباء الأسنان بسوق العمل

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:29 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة