اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 05:23 م
أكرم القصاص
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إصابة 4 أشخاص فى سقوط سقف عقار قديم بالإسكندرية

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:32 م
إصابة 4 أشخاص فى سقوط سقف عقار قديم بالإسكندرية العقار المنهار
الإسكندرية - فريق المحافظات

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أُصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة، إثر إنهيار سقف حجرة بعقار قديم فى شارع الجداوى، دائرة قسم شرطة المنشية، بنطاق حي الجمرك في الاسكندرية، وتم تلقيهم العلاج اللازم.
 
كانت غرفة عمليات حي الجمرك ، تلقت بلاغا يفيد سقوط سقف من الطابق الثالث من عقار قديم بشارع الجداوي بمنطقة المنشية، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والقيادات الأمنية، وسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.
 
وبالمعاينة تبين أن العقار القديم ، مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، وسقوط سقف حجرة فى شقة بالطابق الثالث علوى، مما أسفر عن إصابة أب وزوجته ونجلتيه  بإصابات بسيطة وتم تلقيهم العلاج اللازم فورا، تم وضع حواجز حديدية، وجارى العرض على لجنة العقارات الآيلة للسقوط بالحي لاتخاذ اللازم.

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