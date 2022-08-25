إصابة 2 بينهما طفل فى انقلاب دراجة نارية بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الديابات دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج إصابة شخص يبلغ من العمر 50 سنة، وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات فى حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث دراجة نارية على الطريق دائرة المركز، ووجود مصابين، وتم نقلهم للمستشفى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق.



بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع حادث دراجة نارية بناحية قرية الديابات دائرة المركز نتج عن الحادث إصابة عبدالناصر . ك . ع . ا 50 سنة بجرح قطعى بالرأس وجرح قطعى بالقدم اليسرى وإصابة محمد . ا . ا 10 سنوات بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.



تم الدفع بقوات إدارة المرور وتم رفع أثار الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.



