إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 14 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الإقليمي بدائرة مركز بلبيس بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الإقليمي بجوار بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.