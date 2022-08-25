إصابة شخص نتيجة انقلاب سيارة بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلها أمام مدخل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية وتم نقل المصاب إلى مستشفى القنطرة شرق المركزى لإسعافه ورعايته طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بورود بلاغ انقلاب السيارة رقم "7972 ط ا س" أمام مدخل المنطقة الصناعية دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة محمود سمير سليمان 22 عامًا، مقيم العريش شمال سيناء بسحجات بالرأس والزراع الأيسر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى القنطرة غرب المركزى لإسعافه ورعايته طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.