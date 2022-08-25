إصابة سيدتين صدمتهما سيارة مسرعة أمام مستشفى حميات الإسماعيلية

أصيبت سيدتين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، حيث صدمتهما سيارة مسرعة أمام مستشفى الحميات بالإسماعيلية، وتم نقل المصابتين إلى مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية، لإسعافهما ورعايتهما طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة لسيدتين أمام مستشفى حميات الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتى إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من غادة حسين محمد 38 عاما مقيمة أبوصوير مصابة بكدمة بالرأس وجرح بفروة الرأس واشتباه مابعد الارتجاج، وإحسان إبراهيم حسن 64 عاما مقيمة بنفس العنوان، ومصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات بالرأس والركبة اليمنى.

تم نقل المصابتين إلى مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية، لإسعافهما ورعايتهما طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.