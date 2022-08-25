إخلاء سبيل 5 من مشجعى النادى الإسماعيلى لاعتدائهم على أتوبيس جمهور الأهلى

قررت نيابة وادى النطرون برئاسة المستشار عمرو بيومي ومعاونه محمد الدرملى تحت إشراف المستشار محمد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، إخلاء سبيل 5 أشخاص من مشجعي النادي الإسماعيلي بضمان مالي 5 آلاف جنيه، لاتهامهم بالاعتداء على حافلة جمهور النادى الأهلى وذلك فى القضية رقم 4139 لسنة 2022 جنح وادى النطرون.

وشهدت تحقيقات النيابة العامة التى أجراها محمد الدرملى برئاسة المستشار عمرو بيومى وبإشراف المستشار محمد الشافعى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور توجيه عدة اتهامات للمتهمين منها ترويع وتخويف المواطنين حال حملهم أدوات، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والقيام بإتلاف منقول مملوك للغير والذي تسبب لمالكه بضرر مادى أكثر من خمسين جنيه، وكذلك القيام بسب وقذف المجنى عليهم، والتعدى بالضرب دون إحداث إصابة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين قيامهم بسب وقذف شخص اعتبارى بالعلانية بمناسبة النشاط الرياضى وإدارة رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وكذلك التحريض على أحداث شغب بين الجماهير، وحيازة أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وقامت النيابة العامة بإحالة الفيديوهات المقدمة لها إلى المعمل الفنى لإعداد تقرير خاص بمضاهاة أوجه المتهمين الواردة فى تلك الفيديوهات.