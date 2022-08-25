إحالة 291 موظفا بالمصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية الخدمية بمدينة بالدلنجات .
تم المرور علي " مستشفي الدلنجات المركزي - الادارة الصحية - الوحدات الصحية بقري كوم زمران و طيبة والبستان ومؤسسة البستان - الوحدات المحلية بالمدينة والبستان - الادارة التعليمية " لمتابعة الانضباط الإداري بالفترة الصباحية والمسائية .
وأسفر المرور عن رصد 142 حالة ترك عمل بدون سند قانوني، وضبط 149 حالة غياب بدون سند قانوني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين واحالتهم إلى جهات التحقيق.
إحالة 291 موظفا بالمصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارىالخميس، 25 أغسطس 2022 02:58 م
محافظة البحيرة
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شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية الخدمية بمدينة بالدلنجات .
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