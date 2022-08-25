اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 03:52 م
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إحالة 291 موظفا بالمصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:58 م
إحالة 291 موظفا بالمصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لمتابعة  الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية الخدمية بمدينة بالدلنجات .

 تم المرور علي " مستشفي الدلنجات المركزي -  الادارة الصحية -  الوحدات الصحية بقري كوم زمران و طيبة والبستان ومؤسسة البستان -  الوحدات المحلية بالمدينة والبستان -  الادارة التعليمية " لمتابعة الانضباط الإداري بالفترة الصباحية والمسائية .

وأسفر المرور عن  رصد 142 حالة ترك عمل بدون سند قانوني، وضبط  149 حالة غياب بدون سند قانوني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين واحالتهم إلى جهات التحقيق.



 


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