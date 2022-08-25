إحالة 291 موظفا بالمصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

البحيرة - ناصر جودة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية الخدمية بمدينة بالدلنجات .



تم المرور علي " مستشفي الدلنجات المركزي - الادارة الصحية - الوحدات الصحية بقري كوم زمران و طيبة والبستان ومؤسسة البستان - الوحدات المحلية بالمدينة والبستان - الادارة التعليمية " لمتابعة الانضباط الإداري بالفترة الصباحية والمسائية .



وأسفر المرور عن رصد 142 حالة ترك عمل بدون سند قانوني، وضبط 149 حالة غياب بدون سند قانوني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين واحالتهم إلى جهات التحقيق.







