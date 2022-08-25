وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إن هذه الأموال من شأنها أن تسمح بالحفاظ على الأداء الفعال والمستقر لنظام الإدارة العامة الأوكراني، بالإضافة إلى استمرار توفير الرواتب، وكذلك المدفوعات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في ظروف القتال المستمر ضد المعتدي"، على حد قوله.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قدمت بشكل عام وبمساعدة البنك الدولي، بالفعل منح إلى أوكرانيا بقيمة 8.5 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ويشار إلى أنه من أجل زيادة دعم ميزانية الدولة، توصلت حكومة أوكرانيا والبنك الدولي إلى اتفاق بشأن زيادة تمويل مشروع النفقات العامة لتحمل القدرات الإدارية في أوكرانيا وتوسيع فئات النفقات المؤهلة.

وفي 9 أغسطس 2022 ، تم توقيع اتفاقية لتزويد أوكرانيا بحزمة دعم ميزانية أخرى غير قابلة للاسترداد في شكل منحة بقيمة 4.5 مليار دولار، على أن تخصص لمدفوعات المعاشات التقاعدية وبعض برامج المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك تغطية فواتير المرافق ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض والأطفال ذوي الإعاقة والنازحين، وما إلى ذلك.