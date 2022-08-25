"أمازون للتنمية" تحصل على اعتمادات "المُجمعة العشرية" و"القومى لبحوث الإسكان" لمشروع "Capital Diamond Tower"

نجحت شركة أمازون للتنمية العمرانية في الحصول على الاعتمادات الخاصة بمشروعها بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة "Capital Diamond Tower" - والذى يُعد أول وأطول Twisted Tower فى مصر وأفريقيا بزاوية دوران 180° - من قبل المُجمعة العشرية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

أوضح حسام أبو السعود، رئيس مجلس الإدارة، أن شركة أمازون للتنمية العمرانية قد بدأت مباشرًة في الأعمال الإنشائية بمشروع "Capital Diamond Tower" في اليوم التالي بعد حصولها على الاعتمادات من قبل المُجمعة العشرية، مُشيرًا إلى أن الشركة تخطو خطى واثقة نحو إضافة لمسة مختلفة للسوق العقاري المصري من خلال تطوير عدد أكبر من المشروعات العقارية ذات الطابع المتميز والتي توفر فرص مضمونة الربح للمستثمرين.

وأضاف أن الشركة حريصة على العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتنفيذ مشروع "Capital Diamond Tower" حسب الجدول الزمني المُعتمد أو قبله.

كما أشار "أبو السعود" إلى أن مشروع "Capital Diamond Tower" يُعد نقطة انطلاق للشركة داخل السوق المصري، إذ تعتزم شركة أمازون للتنمية العمرانية تطوير عدداً من المشروعات العقارية في مختلف أنحاء مصر خلال الفترة المُقبلة وذلك بهدف توفير تجربة مختلفة للمستهلك وجذب السوق العقاري المصرى للمستثمرين العرب خاصة فى المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروعها المتميز "Capital Diamond Tower" والذي يقع في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو أول وأطول Twisted Tower فى مصر وأفريقيا، يطل مباشرة على البرج الأيقونى والذى يُعد أهم أعلام العاصمة الإدارية الجديدة.

فى سياق متصل، أكد محمود الغريب، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة أمازون للتنمية العمرانية، أن الشركة تهدف لتكون مطور رائد من بين أكثر من 400 مطور في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع دخول مجموعة كبيرة من الشركات الكبرى لتنفيذ مشروعات بالعاصمة خلال المرحلة المُقبلة بعد إدراكها أن مؤشر المبيعات يتجه بقوة نحو مدن الجيل الرابع مما يؤدي إلى زيادة الفرص الاستثمارية نتيجة لزيادة الطلب.

كما كشف "الغريب" أن خطط الشركة لا تقتصر على تطوير مشروعات بالعاصمة الإدارية فحسب، حيث تهدف شركة أمازون للتنمية العمرانية لتطوير عشرة مشروعات عقارية خلال الفترة المُقبلة بجميع المواقع الرئيسية في مصر، بما في ذلك شرق وغرب القاهرة وساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي. مُشيرًا أن مشروع "Capital Diamond Tower" يُعد بداية جيدة للفت انتباه المستثمرين العرب للسوق العقاري المصري.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور هشام السمري، مدير عام الشركة، أن اتجاهات الطلب في العاصمة الإدارية تأتى بهدف الاستثمار أولًا أكثر من كونها بهدف السكن، متوقعًا أن مدن الجيل الرابع ستشهد زيادة كبيرة في معدلات الطلب. كما لفت إلى أهمية تصدير العقار المصري في هذه المرحلة وأنه لضمان نجاح منظومة تصدير العقار؛ لابد أن نعرف من هو مُصَدِر العقار ومن هو المطور المؤهل للتصدير، وإن كانت هناك مناطق معينة لتصدير العقار أم أن كل المناطق صالحة، وذلك من خلال دراسات معتمدة داخليًا وخارجيًا.

وأكد "السمري" أن مدن الجيل الرابع ساهمت في فتح آفاق كبيرة للكيانات الجديدة عن طريق المساهمة في نجاح العديد من الشركات التي تتحلى بأفكار مبتكرة، متوقعًا حدوث نقلة نوعية كبيرة بالعاصمة الإدارية عقب انتقال الحكومة إليها، مما سيُعظم معه الفرص الاستثمارية بشكل أكبر بسبب زيادة الطلب.

وفي إطار المتغيرات والأحداث العالمية وتأثيرها على السوق العقاري المحلي، أضاف محمد رحال، رئيس القطاع التجاري للشركة، أن ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج يُعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري المصري بعد الخروج من جائحة كورونا خاصة وأننا لم نلبث أن نتكيف مع تداعيات الجائحة الوخيمة حتى اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية وأربكت العالم من جديد، وبناءً على هذه الأحداث السريعة والمتتالية أصبحت شركات التطوير العقاري أمام تحدي كبير يستلزم معه العمل بجهد مُضاعف لمواكبة التحديات الراهنة.

وصرح "رحال" بأن الفترة المقبلة ستشهد عروضاً ضخمة مُقدمة من شركة أمازون للتنمية العمرانية لجميع المستثمرين في مصر والوطن العربي.

ولفت أن خطط الشركة القادمة الخاصة بتطوير المشاريع تشمل عددًا من المناطق الحيوية في جمهورية مصر العربية.

يُذكر أن شركة أمازون للتنمية العمرانية هي واحدة من أصل إحدى عشر شركة تابعة لمجموعة الأمازون والتي تأسست منذ أكثر من عشرين عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا يقتصر نشاط المجموعة على التطوير العقاري وبناء المشاريع فقط، حيث تضم المجموعة شركات خاصة بإدارة المرافق والضيافة والتصنيع والتشطيب والتسليم والإدارة والصيانة. خلال أكثر من ثلاثة عقود من النجاح والاستمرار في البناء والتشييد قامت مجموعة الأمازون بتطوير أكثر من 30 برجًا، كما تم توسيع المنطقة الجغرافية التشغيلية للمجموعة لتشمل مصر بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي.