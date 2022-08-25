اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 05:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أعرف نصائح مرورية لتجنب الحوادث بسبب غفوة السائق أثناء القيادة

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:30 ص
أعرف نصائح مرورية لتجنب الحوادث بسبب غفوة السائق أثناء القيادة حادث مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناشد إدارة المرور بتجنب القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم.ولتفادي الغفوة أثناء قيادة السيارة تنصح "المرور" باتباع التالى :
 
- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.
 
- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.
 
- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.
 
- تجنب العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.
 
- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.
 
- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.
 
- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.

ادارة المرور

اخبار الحوادث

حادث مرورى

نوم السائق

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة