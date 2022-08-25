أخبار البورصة اليوم الخميس 25-8-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 25-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع دام 3 جلسات، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.763 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بلتون المالية القابضة، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، اودن للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح 10.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع دام 3 جلسات، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.763 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 660 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.06%، والعرب على 7.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 82.4 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 61.6 ألف جنيه، 208.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 256.3 مليون جنيه، 50.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 12675 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 3171 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصة-راميدا، شراء الأولى 1.21 مليون سهم، وشراء الثانية 450 ألف سهم خزينة بنسبة 2.47% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 2 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 499 ألف سهم.

فيما أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، بيع 1.9 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، ليصبح إجمالي أسهم الخزينة بعد البيع 3.07 مليون سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.967%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، الشمس للإسكان والتعمير، 260 ألف سهم، 900 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية-شركة مساهمة مصرية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 500 ألف سهم، 84.6 ألف سهم، 123.7 ألف سهم، 167.4 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، المجموعة المالية هيرميس القابضة 1500 سهم، 45 ألف سهم، 9960 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية-شركة مساهمة مصرية، بالم هيلز للتعمير، 233 ألف سهم، 177 ألف سهم، 81.9 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 370 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة رواد السياحة-الرواد، تحقيق خسائر إيرادات بلغت 31.4 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو عام 2022 مقابل 7.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت صافي خسائر 44 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 13.6 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 1.845 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضي، مقابل عجز قدره 3.748 مليون جنيه عن الشهر المماثل من العام المالي السابق.

وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إجمالي إيرادات التشغيل 39 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، ووصل نصيب المساهمين من صافي أرباح الفترة إلى 95 مليون جنيه.

أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن نتائج أعمال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.612 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 341 مليون جنيه مصري، أو ما يقرب الضعف مقارنة بـ172 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة العام الماضي.

جي بي أوتو

قالت شركة جي بي أوتو، إن الشركة لم تدخل في أي اتفاقيات نهائية فيما يتعلق بشركة أم أن تي-حالًا-إحدى الشركات التابعة- والمملوكة لها بنسبة 57.26%، وسوف تقوم الشركة بإخطار مساهميها والمتعاملين على أسهمها لأي اتفاقيات نهائية فيما يتعلق بأي من الشركات التابعة لها.