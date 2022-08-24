6 معلومات حول المؤشرات المالية للقابضة للتشييد والتعمير.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

حققت القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس هشام أبو العطا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، نحو 1.229 مليار جنيه أرباح مستقلة خلال العام المالى 2020-2021، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من القابضة ؛بما يتواكب مع رؤية وزارة قطاع الأعمال العام ؛لتعظيم إيرادات وعوائد الشركات القابضة والتابعة.. تعرف على تفاصيلها فى 6 معلومات.

1 – حققت 897 مليون جنيه حصة القابضة في أرباح شركاتها التابعة.

2- مبلغ 332 مليون جنيه ناتجو عن العديد منها الأنشطة ومنها:

3 – بيع بعض الأصول العقارية عن طريق المزادات الخاصة بالشركات.

4- الإيجارات المحصلة من ارض منطقة جنوب التحرير ارض الجامعة الامريكية.

5 – الحصول علي تعويض لصالح القابضة بمبلغ 231مليون جنيه من النيل لحليج الأقطان بعد انهاء النزاع معها.

6 – العائد من أرباح مبيعات تقسيط بمبلغ 67 مليون جنيه.