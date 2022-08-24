اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:30 ص
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6 معلومات حول المؤشرات المالية للقابضة للتشييد والتعمير.. تعرف عليها

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:00 ص
6 معلومات حول المؤشرات المالية للقابضة للتشييد والتعمير.. تعرف عليها مهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة للتشييد والتعمير
كتب عبد الحليم سالم

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حققت القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس هشام أبو العطا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، نحو 1.229 مليار جنيه أرباح مستقلة خلال العام المالى 2020-2021، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من القابضة ؛بما يتواكب مع رؤية وزارة قطاع الأعمال العام ؛لتعظيم إيرادات وعوائد الشركات القابضة والتابعة.. تعرف على تفاصيلها فى 6 معلومات.

1 – حققت 897 مليون جنيه حصة القابضة في أرباح شركاتها التابعة.

2- مبلغ 332 مليون جنيه ناتجو عن العديد منها الأنشطة ومنها:

3 – بيع بعض الأصول العقارية عن طريق المزادات الخاصة بالشركات.

4- الإيجارات المحصلة من ارض منطقة جنوب التحرير ارض الجامعة الامريكية.

5 – الحصول علي تعويض لصالح القابضة بمبلغ 231مليون جنيه من النيل لحليج الأقطان بعد انهاء النزاع معها.

6 – العائد من أرباح مبيعات تقسيط بمبلغ 67 مليون جنيه.


القابضة للتشييد

شركات التشييد والتعمير

هشام أبو العطا

قطاع الاعمال العام



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