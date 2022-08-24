اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

10 معلومات عن العام الدراسى الجديد واستعدادات المديريات التعليمية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:00 ص
10 معلومات عن العام الدراسى الجديد واستعدادات المديريات التعليمية مدرسة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى، 10 معلومات عن العام الدراسى الجديد واستعدادات المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لاستقبال الطلاب.

- يبدأ العام الدراسى الجديد 1 أكتوبر 2022.

- تنطلق الدراسة لطلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

- تبدأ الدراسة يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 لطلاب المدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

- بدأت المدارس فى فرش الفصول وانهاء أعمال الصيانة البسيطة.

- جار تسليم المديريات التعليمية الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب.

- متابعة تقديم ملفات الطلاب فى الصفوف الأولى ورياض الأطفال حسب ضوابط القبول.

- تسكين طلاب الصف الأول الثانوى العام فى المدارس حسب مجاميع الشهادة الإعدادية.

- من المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارات منظمة لأعمال التقييم لطلاب الثانوى العام والصفوف فى النظام الجديد وخاصة للصفين الرابع والخامس الابتدائي.

- تعديل خريطة العام الدراسى الجديد بعد قرار تأجيل الدراسة أسبوعا لتبدأ 1 أكتوبر المقبل.

- إنهاء إجراءات التعاقد مع 30 ألف معلم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.


التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

الاستعداد للعام الدراسي المقبل

تعيين 30 ألف معلم

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة