وفاة قائد السيارة وإصابة 11 شخصا فى حادث الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

توفى قائد السيارة الميكروباص التي انقلبت على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة بسوهاج، مساء أمس، وبذلك يصل عدد الضحايا في الحادث جثة و11 مصابا، ومازالت عملية موالاة الاستفسار عن حالة المصابين مستمرة.



كان الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج قد شهد وقوع حادث سيارة ميكروباص نتج عن الحادث إصابة 12 شخص تم نقل 5 منهم إلى مستشفيات محافظة سوهاج وتوفى أحدهم داخل المستشفى وتم نقل 7 إلى مستشفيات محافظة أسيوط تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة ووجود مصابين.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة و تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو عبد الدايم م ا م 57 سنة سائق ويقيم الجيزة قادمة من كوم أمبو إتجاه القاهرة إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة



كما نتج عن الحادث إصابة فاطمة عبد الدايم محمد أحمد 16 سنة باشتباه كسر بالساق الأيمن ابنة قائد السيارة ، وآلاء سيد مهني ٥٤ سنه بإشتباه كسر بالقدم الأيمن، وأحمد رجب عبد العزيز حسن 23 سنة بكسر بالفخذ الأيمن وإشتباه كسر بالضلوع، ومحمد وليد حسين 17 سنة كسر مضاعف بالفخذ الأيسر يقيمون جميعهم محافظة القاهرة وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان بأسيوط ومصاب مجهول الاسم والهوية حوالي 18 سنة ذكر كصاب بغيبوبة تامه وعبد المنعم محمد مصطفي طه ٥٤سنه يقيم بمركز كوم أمبو أسوان باشتباه ما بعد الارتجاج تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.



كما نتج عن حادث انقلاب الميكروباص أيضا إصابة ياسين حازم محمد 15 سنة باشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد صلاح على 21 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وملك حازم محمد 18 سنة مصابة بجرح الساق الأيمن، ورودينا حازم محمد 12 سنة مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، وسمير عبد الدائم محمد 22 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج تمنقلهم إلى مستشفيات سوهاج لتلقى العلاج.



تم الدفع بعدد 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث من محافظتى سوهاج وأسيوط إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين لتلقى العلاج، وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

