وسائل إعلام أمريكية: 7 مصابين فى حادث إطلاق نار فى بالتيمور

كتب أحمد عرفة

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن هناك حادث إطلاق نار في بالتيمور، مشيرة إلى سقوط 7 جرحى بحادثة إطلاق نار في بالتيمور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الشرطة الأمريكية عن تبادل لإطلاق النار بين عناصر من الشرطة ومسلح قرب مكتب التحقيقات الفيدرالى فى ولاية أوهايو الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قالت قناة ABC News إن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تراقب عن كثب التهديدات الإلكترونية والخطاب الذى ظهر فى أعقاب مداهمة "إف بى أى" لمسكن ترامب فى مارالاجو بولاية فلوريدا هذا الأسبوع.