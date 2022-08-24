وزيرة البيئة: 250 متطوعا من وزارة التضامن لمساعدة وفود مؤتمر المناخ cop 27

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بالتنظيم والخدمات اللوجستية التى سيتم تقديمها للوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ cop27، والمقرر عقده نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة البيئة لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل على توفير كافة التسهيلات للوفود المشاركة، وتوفير خدمات لذوى القدرات الخاصة بالمطارات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمطارات، إضافة لوجود 250 متطوعا من خلال وزارة التضامن الاجتماعى للمساعدة فى المطارات، كما تم تخصيص كاونترات خاصة للمشاركين، من أجل سرعة إنهاء الإجراءات بسهولة، وجاهزية صالات السفر والوصول بالمطار واستراحات كبار الزوار لاستقبال الضيوف.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة، خلال اجتماعها صباح اليوم مع الفريق محمد عباس لتهنئته على توليه مهام منصبه وزيراً للطيران، أعلنت أنه تم الانتهاء من تجهيز فيديدهات مصورة تقدم نبذة مختصرة للزائرين عن المؤتمر، والتى سيتم عرضها من خلال الشاشات الموجود بصالات المطارات، وأخرى ستعرض على متن الطائرات، كما سيتم تجهيز عدد من اللوحات الإعلانية عن المؤتمر، وأيضاً تنفيذ فيديوهات حول الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية لعرضها داخل الشاشات الموجودة بالمطارات المصرية، مشيرة إلى ضرورة العمل على تحديد عدد من المطارات لاستقبال الوفود لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين من شتى دول العالم.