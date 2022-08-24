اليوم السابع
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وزارة الصحة: تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات أمراض الصدر

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 08:00 ص
وزارة الصحة: تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات أمراض الصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم فرز الحالات طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، والدخول لتلقى الخدمة العلاجية "بالمجان" بالمستشفيات.

وتابع: الوزارة تنتهج في مجال الأمراض الصدرية استراتيجية تقوم على أساس الشقين الوقائي والعلاجي ويتم تنفيذهما من خلال وحدات الصدر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى وضع خطة للتطوير تشمل تزويد المستشفيات بالتجهيزات الطبية وغير الطبية.

وذكر الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم إعداد خطط العمل الاستراتيجية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.


الصحة

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