وزارة الرى: تركيب منظومة للرى الذكى فى بركة السبع بالمنوفية.. تفاصيل

كتبت أسماء نصار

أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تركيب منظومة للرى الذكى في زمام هندسة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وبحضور ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ومهندسي التوجيه المائي بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار التوسع فى استخدام الرى الذكى فى الزراعة لما له من أثر كبير فى تعظيم إنتاجية وحدة المياه وترشيد استخدامها حيثيتم قياس محتوى الرطوبة وإرسال تلك البيانات بصورة رقمية علي أجهزة الهاتف المحمول للتحكم فى عملية الرى .

يشار إلى أن الرى الذكى هو عبارة عن تطبيقات متعددة لكن ما يتم السعى لتطبيقه حاليا هو مقياس الرطوبة وهو مقياس يدوى بسيط عبارةعن عمود معدنى له مؤشر يتم وضعه فى التربة والمؤشر له ثلاث درجات جافة او مشبعة او رطبة ومن خلال هذا المؤشر يمكن مدى تحديداحتياج التربة للرى من عدمه حيث يعلم اذا كانت التربة مليئة بالمياه أم لا وبالتالى يتم وقف عملية الرى او البدء فيها.

يذكر أن المزارع كان يعتمد فى السابق على خبرته الذاتية ويحدد عملية الرى لكن مقياس الرطوبة يجعله أكثر دقة وبالتالى فمن الممكن أنيروى مثلا كل يومين بدلا من كل يوم.