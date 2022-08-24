نيابة الأقصر تحيل متهما قلد أختام 29 مصلحة حكومية للجنايات

الأقصر – أحمد مرعى

أمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، بإحالة متهم هارب للمحاكمة أمام الجنايات، وحددت محكمة جنايات الأقصر جلسة 10 سبتمبر المقبل للمحاكمة، بتهمة تقليد أختام 29 مصلحة حكومية في الفترة من 2015 وحتى 2018، وذلك في القضية رقم 31 لسنة 2019 مركز شرطة طيبة.

وجاء في نص أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات ما يلي:- (بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "عبد النبي.س.ح" هارب، بتقليد أختام 29 مصلحة حكومية ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الأختام والكلاشية المستخدمة جميعها أختام مصطنعة وتختلف بصماتها عن بصمات أختام وكلاشية الأختام الحكومية الصحيحة المرسلة للمضاهاة مما يشير إلى أنها أختام مصطنعة).

وأضافت النيابة فى قرار الإحالة:- (أنه ثبت بالاستعلام من الجهات الحكومية التالية: وزارة الدفاع جمعية المحاربين القدماء، الصحافة والإعلام، مكتب تأهيل الأقصر معوقين، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نقابة المهن الزراعية، عضوية تطوع بوزارة الصحة والسكان، جمعية الهلال الأحمر، أنها لم تصدر منها هذه الكارنيهات المنسوب صدورها إليها وأن الأختام المستخدمة على تلك المحررات مصطنعة).

وكانت قد أمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، بحبس المتهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة فى قرية أصفون المطاعنة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والذي ظهر له فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بقيام مواطن بممارسة أعمال الدجل والشعوذة داخل منزله، وتجمهر الأهالى ليلاً أمام منزله لطرده من القرية ونجح رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر فى السيطرة على الوضع وتفريق المواطنين بعد ضبط المتهم واقتياده لديوان مركز شرطة إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبسه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتجمهر عدد من الأهالى أمام منزل أحد المواطنين فى أصفون المطاعنة، والذي انتشر له فيديو وهو يعمل بممارسة أعمال السحر والدجل والشعوذة على وسائل التواصل الإجتماعى، ويدعى "م.ا.م" يبلغ من العمر 67 سنة، حيث تجمع الأهالي لطرده من القرية بعد تصوير مواطن له وهو يقوم بعمل سحر على قالب طوب.