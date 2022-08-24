ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط، 10 سفن متنوعة، بينما غادره عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28033 طن تشمل: 6830 طن أسمنت و4300 طن مولاس و1061 طن معدات، و9190 طن يوريا و525 طن رمل، و6127 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46667 طن تشمل : 16400 طن ذرة و 6928 طن قمح و 5747 طن بضائع متنوعة و492 طن أبلاكاش و852 طن خشب زان و 4398 طن حديد و 3450 طن خردة و8400 طن فول.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 957 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 160 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1152 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 79484 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170705 طنا.



كما غادر الميناء أيضا قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2506 أطنان قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى ، كما غادر أيضا قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3866 شاحنة.