منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم مشروع تعلية دور بجناحى المعهد الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه تم الإستلام الابتدائى لجناحى معهد الأقصر الإبتدائي الجديد بعد عن عملية التعلية، وذلك بإشراف الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك إستمراراً لسلسلة التطوير والتجديدات التى تتم بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

ويضيف الدكتور خليفة محمد إبراهيم، أنه ضمت لجنة إستلام جناحى معهد الأقصر الإبتدائي الجديد، كل من المهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة، والمهندس صابر عبدالعظيم الطاهر المهندس المشرف على الأعمال الإعتيادية، والمهندس محمد عبدالفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، وعرابي كمال عرابي فني العملية، وذلك بتنفيذ شركة الإنتاج الحربي ويمثلها شركة عابدين أبو المجد للمقاولات، والمهندس المقاول محمد عبدالعاطي.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أن أعمال التعلية اشتملت على إنشاء 10 فصول جديدة، وضمت لجنة الإستلام الإبتدائي المهندس ياسر إبراهيم بمنطقة أسوان الأزهرية، والمهندس محمد سيد محمود بمنطقة أسوان الأزهرية، والمهندس عبدالرحمن حامد حسن بمنطقة أسوان الأزهرية، موجهاً الشكر للإدارة المركزية للشؤون الهندسية ممثلة في الإدارة العامة لصيانة المباني والإنشاءات والإدارة العامة للكهرباء والميكانيكا.

وفى نفس السياق تسلمت منطقة الأقصر الأزهرية مبدئياً، مشروع تعلية دور في مجمع معاهد نجع الطويل "إبتدائي وإعدادي وثانوي للبنين والبنات، وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وقبل نهاية موعد التسليم المقرر بشهر كامل، حيث يقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم أنه تم إستلام الموقع بتاريخ 5 فبراير 2022، وتم تحديد مدة العملية بـ8 أشهر، حيث كان تاريخ الإنتهاء المقرر 4 أغسطس 2022، وذلك بإشراف الادارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية المهندس أحمد بغدادي بدري مدير الادارة، والمهندس أبو الحسن أنور مهدي المهندس المشرف على الأعمال الإعتيادية، والمهندس محمد عبد الفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، ورمضان أحمد مصطفى فني العملية، وبتنفيذ شركة الإنتاج الحربي ويمثلها شركة جمال أبو المجد للمقاولات، ومهندس المقاول محمد عبدالسلام حسن.



منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم مشروع تعلية دور بجناحي معهد الأقصر



مشروع تعلية دور بجناحي معهد الأقصر الإبتدائي الجديد