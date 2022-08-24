اليوم السابع
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منتجات السجاد والخزف والإكسسوار المنزلى تتصدر معرض ديارنا بالعلمين الجديدة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:28 ص
منتجات السجاد والخزف والإكسسوار المنزلى تتصدر معرض ديارنا بالعلمين الجديدة معرض ديارنا
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ فى مد معرض ديارنا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، بمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، فى ظل الإقبال الكبير من جانب الزوار على المعرض.

ويستقبل معرض "ديارنا " للحرف التراثية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، الزوار، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ويقام المعرض على مساحة  3000م، ويشارك فيه 120 عارضًا بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية، بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسيناء وقنا.

كانت  الدكتورة نيفين  القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد افتتحت معرض "ديارنا"، وأكدت أنه يُقام للمرة الأولى فى مدينة العلمين الجديدة، وفى إطار مهرجان العلمين، حيث تشهد المدينة كل يوم إضافة جديدة فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة، مشيرة إلى أن الهدف من تجربة إقامة المعرض لأول مرة فى مدينة العلمين الجديدة، ليس الربح فقط، وإنما دراسة السوق بالمنطقة والمنتجات الأعلى طلباً، ومعرفة الفرص والتحديات التى ستزيد من فرص التسويق فى المستقبل، حيث إن معرض "ديارنا العلمين" يأتى استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التى تعبر عن التراث المصرى بكافة منتجاته، كما أننا ندعم إقامة المعارض الإنتاجية فى المناطق السياحية الجديدة، وتسويق المنتجات التراثية للمصيفين وجذب شبابنا ليفخر بجمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية، كما أن تسويق المنتجات الحرفية للسياح هو جزء من مصر السياحية ومن التسويق التجارى على هامش متعة البحر والجو الرائع للمناطق السياحية.

 


التضامن

معرض ديارنا بالعلمين الجديدة

منتجات الحرف اليدوية بمعرض ديارنا

العلمين الجديدة



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