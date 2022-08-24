اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ممثل بوتين بالشرق الأوسط يلتقى سفيري السعودية والإمارات لدى موسكو

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:00 م
ممثل بوتين بالشرق الأوسط يلتقى سفيري السعودية والإمارات لدى موسكو الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، مع كل من سفير المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو، تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الراهنة الملحة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن بوجدانوف ناقش، خلال لقائه مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو محمد أحمد الجابر، القضايا الدولية الملحة وتطوير العلاقات بين البلدين، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول بعض الموضوعات الإقليمية مع التركيز على الوضع في اليمن وسوريا ومنطقة الخليج العربي.
وأوضح البيان أن بوجدانوف ناقش مع سفير السعودية لدى روسيا عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، القضايا ذات الأولوية بهدف مزيد من التطوير المستمر للعلاقات الروسية- السعودية في عدة مجالات، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول قضايا الساعة الدولية والشرق أوسطية.


روسيا

الإمارات

السعودية

ميخائيل بوجدانوف

الرئيس الروسى

الشرق الأوسط



الموضوعات المتعلقة

روسيا تنتقد تصريحات أممية حول كهرباء محطة زابوريجيا النووية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:56 م

أزمة النفط العالمية.. وزير الطاقة السعودى: "أوبك +" تتعامل مع التحديات واتفاقية جديدة لما بعد 2022.. الأمين العام لـ"أوبك": روسيا لاعب رئيسى فى خارطة الطاقة.. الكويت تعلن عن زيادة إنتاجها النفطى.. وواشنطن ترد

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:00 م

روسيا تطور تقنيات جديدة للدفع الإلكترونى

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:00 م

لافروف: روسيا وسوريا تعدان حزمة من الوثائق الثنائية لتوقيعها نهاية العام

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة