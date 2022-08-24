"مطروح" طبيعة ساحرة وتنمية شاملة فى الساحل الشمالى الغربى.. إنفوجراف

كتبت أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة مطروح بعنوان "مطروح طبيعة ساحرة وتنمية شاملة في الساحل الشمالي الغربى"، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي في 24 أغسطس من كل عام تزامناً مع ذكرى معركة وادى ماجد بين قبائل مطروح والجيش الإنجليزي عام 1915.

وتقع محافظة مطروح فى أقصى الشمال الغربي لجمهورية مصر العربية، وعاصمتها مرسى مطروح، كما تبلغ مساحتها حوالى 167 ألف كم2 ، وتضم 8 مراكز ومدن : مرسى مطروح ـ الحمام – العلمين – الضبعة – مطروح النجيلة – براني - السلوم - سيوه، كما يبلغ عدد سكانها حوالي 466 ألف نسمة.

وتعد محافظة مطروح من أهم محافظات مصر التي تشتهر بالسياحة البيئية، حيث تضم العديد من المواقع البيئية المتميزة مثل محمية أم الغزلان، محمية العميد، محمية سيوة، والتي تضم العديد من النباتات والحيوانات والطيور النادرة، كما تعد ايضا من أهم منتجعات السياحة العلاجية بسبب مناخها الجاف ورمالها الساخنة التي تعالج الكثير من الأمراض الروماتيزمية وآلام المفاصل والعمود الفقري، كذلك المياه الكبريتية التي تعالج الأمراض الجلدية.

ووفقا للإنفوجراف تبلغ مساحة الزمام المنزرع بالمحافظة حوالي 489 ألف فدان، ويشمل الإنتاج النباتي بها: المحاصيل الحقلية: القمح – الشعير – الفول ـ نباتات رعوية، ومحاصيل الخضر: البطيخ – الكنتالوب – الطماطم ـ البطاطس ـ الباذنجان ـ الخرشوف ـ الخيار ـ الكوسة، ومحاصيل الفاكهة: التين – الزيتون – النخيل، ونباتات طبية وعطرية.

وبالنسبة للإنتاج الحيواني، بلغ إجمالى عدد روؤس الماشية بالمحافظة حوالي 309 ألف رأس ماشية، والثروة الداجنة: يبلغ عدد المزارع حوالي 1019 مزرعة، و إجمالى الطاقة الإنتاجية 35 مليون طائر، كما تتنوع بها الثروة السمكية، ومن أشهر الأسماك: المرجان –الدنيس – الوقار – الموزة – الشراخيش – البربون – القاروس – السبيط - الكاليماري.

وأشار الإنفوجراف إلى أن القطاع الزراعي للمحافظة يشمل: 73 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض و محطة للبحوث الزراعية، و محطة بحوث الصحراء، فضلا عن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وسلط الإنفوجراف الضوء على جهود وزارة الزراعة، ممثلة في مركز بحوث الصحراء لتنمية موارد مطروح، حيث تم إنشاء عدد 631 بئر لحصاد وتخزين مياه الأمطار لعدد 1232 مستفيد، وتنفيذ عدد 2 محطة تحلية مياه في مركزي براني والنجيلة، فضلا عن إقامة 4360 حقل إرشادي في الأنشطة الزراعية المختلفة، و زراعة 3210 حقل إرشادي من زراعات الشعير بالقرى المختلفة، كذلك توزيع 6 ألاف شتلة لوز ، و70 ألف شتلة زيتون ، اضافة الى إنتاج عدد 20 ألف شتلة مورنجا، و 45 ألف شتلة شجيرات مراعي علفية،و 100 ألف شتلة من العلف الأخضر المتحمل لملوحة مياه الري.

وشملت الجهود أيضا تنمية 1230 فدانا، وإنشاء 2 صوبة لإنتاج شتلات المراعي، فضلا عن توزيع 30 بطارية تربية دواجن على السيدات، وانشاء 21 فصل لمحو أمية السيدات، كما أنه جارى إنشاء 400 برج حمام شامل لزيادة دخل الأسر الفقيرة بالمجتمعات المحلية.

وبالمحافظة ايضا مشروعات تنموية عملاقة، منها المشروع القومي للصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب، و محطة الفرز والتعبئة للمنتجات الزراعية بقطاع قاعدة محمد نجيب، ومشروع إستزراع التونة الزرقاء بمنطقة جرجوب.