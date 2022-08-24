مطار الغردقة الدولى يستقبل 12 ألف راكب على متن 78 رحلة طيران

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم الأربعاء، 78 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل علي متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط ونقلهم للفنادق للقضاء أجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .



وقال مصدر من مطار الغردقة، إن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهي أكثر الجنسيات وصولا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحا أن يتم تسجيل إجراءات الدخول للركاب وكذلك تطبيق الإجراءات الإحترازية المختلفة.



ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، حيث يتم تسهيل الاجراءات لهم لنقلهم للفنادق المختلفة .



وتبين حسب جداول اليوم الأربعاء وصول 3 رحلات من المانيا و4 من التشيك، و2 من سلوفاكيا؛ ورحلة من بولندا واخرى من بلغاريا .

