اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:18 م
أكرم القصاص
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مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:58 ص
مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم جثة - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم أسفل الطريق الإقليمي، وتم نقل الجثة والمصاب، إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم تحت الطريق الإقليمى.

علي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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