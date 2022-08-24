مصرع طفل إثر تعرضه لحادث مرورى بدمياط

فريق المحافظات

لقي طفل مصرعه إثر وقوع حادث مروري بطريق دمياط - الزرقا، وذلك عقب اصطدام سيارة ربع نقل بدراجة بخارية.

وكانت قوات الأمن بدمياط، قد تلقت بلاغا أفاد وقوع حادث مروري بمدخل قرية "سيف الدين"، التابعة لمركز الزرقا، أسفر عن مصرع طفل نتيجة الحادث وعلى الفور تحركت قوة شرطية من قبل مركز شرطة الزرقا برفقة رجال الإسعاف نحو موقع البلاغ.

وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، كما تم نقل الجثمان لمستشفي كفر سعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها واستخراج تصريح الدفن.

وروى شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة فقدان سيطرة قائد السيارة على المركبة مما ادي الي اسطدامه بدراجة بخارية يقودها الضحية والذي يدعي " أ. ح" البالغ من العمر 16 عاما والذي لقي مصرعه نتيجة وقوع الحادث.