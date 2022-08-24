مصرع شاب غرقا فى قرية بالساحل الشمالى غرب الإسكندرية

لقى شاب مصرعه غرقا، في قرية أمراء البحار بمنطقة سيدى كرير بنطاق منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك عقب نزوله برفقة 2 من رفقاءه حيث غرق الثلاثة قبل أن يتم إنقاذ الثنائي فيما اختفى الشاب عن الانظار منذ أمس، ليتم تكثيف البحث عن جثمانه أملا في إيجاده في اسرع وقت.
وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، وصل للفريق استغاثة للبحث عن جثمان شاب غريق يدعى كريم السيد جاد، 19 سنة، أتى من كفر الشيخ وغرق فى قريه امراء البحار سيدى كرير امس الثلاثاء الساعة 9 صباحاً، حيث أتت له الاستغاثة اليوم بعد محاولات عدة لإيجاده.
وأضاف أنه تم إبلاغ الغواصين من أجل سرعة الوصول لمكان الغريق وانتشال جثمانه قبل غروب شمس اليوم.
جثة - ارشيفية
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لقى شاب مصرعه غرقا، في قرية أمراء البحار بمنطقة سيدى كرير بنطاق منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك عقب نزوله برفقة 2 من رفقاءه حيث غرق الثلاثة قبل أن يتم إنقاذ الثنائي فيما اختفى الشاب عن الانظار منذ أمس، ليتم تكثيف البحث عن جثمانه أملا في إيجاده في اسرع وقت.
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