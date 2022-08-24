اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:33 م
أكرم القصاص
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مصادرة 8 مركبات توك توك وسحب 30 رخصة قيادة فى حملة مرورية بالمحلة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:12 م
مصادرة 8 مركبات توك توك وسحب 30 رخصة قيادة فى حملة مرورية بالمحلة مصادرة مركبات توك توك
الغربية مصطفى عادل

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نفذ قسم مرور المحلة بقيادة المقدم أيمن مكاوى رئيس القسم، حملة مكبرة بشوارع مدينة المحلة لإحكام السيطرة الأمنية وضبط مركبات التوك توك المخالفة والتي تسير في الشوارع الرئيسية بالمدينة، وقائدي السيارات المخالفين لتعليمات وقوانين المرور، تحت إشراف العقيد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بالاشتراك مع مباحث المرور تحت اشراف المقدم محمود أبو المكارم رئيس مباحث إدارة مرور الغربية.
 
شارك في الحملة ضباط قسم مرور المحلة، ونجحت الحملة في مصادرة 8 مركبات توك توك لسيرها بشارع البحر الرئيسي بالمدينة ، وضبط عدد من الدراجات النارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير وسحب 30  رخصة قيادة وتسيير وتحرير غرامات فورية بإجمالي 40 ألف جنيه.
 
وتم التحفظ على المضبوطات بحضانات المرور واحالة المخالفات لنيابة المرور.
 

 

 


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