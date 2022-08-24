مساعد الوزير لأمن الجيزة ينتقل لموقع حريق أستوديو بأبو النمرس

كتب عبد الرحمن سيد

انتقل اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، لموقع حريق هاىل لإحدي الأستوديوهات الخاصة بتصوير الأفلام والمسلسلات علي مساحة 5 أفدنة بمنطقة شبرامنت في أبو النمرس لمعرفة ملاباسات الحريق والإشراف علي عمليات المستمرة لساعات لرجال الحماية المدنية.

كشفت المعاينة الأولية، أن حريق نشب في إحدي الأستديوهات الكبيرة التابعة لإحدى شركات الإنتاج الفني والدعائي على مساحة 5 فدان عبارة عن منشآت خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار بطريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل بمركز ومدينة ابو النمرس ويكافح رجال الحماية المدنية الحريق للسيطرة عليه.

وأضافت المعاينة، أن رجال المباحث تجري تحرياتهم حول الواقعة، وسط تتواجد 10 سيارات إطفاء من قبل إدارة الحماية المدنية وبعض المعدات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس و الحريق لم يسفر عن اي خسائر او اصابات حتي الآن.

وكان حريق اندلع داخل أحد أستوديوهات تصوير أفلام بطريق الجبل بمنطقة شبرامنت التابعة لأبو النمرس، وسط تواجد قيادات أمنية للمديرية للإشراف علي عمليات إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الاهالى باندلاع حريق داخل أستوديو تصوير فى منطقة أبو النمرس وعلى الفور إنتقلت سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.