وأضاف بودولياك - في تصريح خاص لتلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أذاعته الأربعاء، أن الجيش الأوكراني يستخدم أسلحة أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى من أجل التركيز على تدمير مستودعات الأسلحة الروسية وأهداف أخرى لدفع روسيا إلى الانسحاب، مشيرا إلى أن الهدف من الحرب هو استعادة حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا بشكل كامل.

وأوضح بودولياك أن روسيا تعد أفضل من حيث القوة النارية حيث تمتلك كميات كبيرة من الصواريخ وقذائف مدفعية بعيدة المدى.. مؤكدا أنه إذا تم تقديم المزيد من المساعدات العسكرية، فإنه سيزيد من سرعة استعادة أوكرانيا لأراضيها.