مدير بيطرى الأقصر يكشف تفاصيل عمل 7 لجان لتحصين المواشي بالقرى والنجوع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر فى فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أن لجان التحصينات واصلت عملها بالحملة القومية الثانية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تشمل ما يلي:-

لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة العضايمة البيطرية-إدارة اسنا البيطرية، برئاسة الدكتور دندراوى منصور الطبيب بادارة اسنا البيطرية.

لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية، برئاسة الدكتور هيثم محمد رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات .

لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة اصفون البيطرية -إدارة إسنا البيطرية، برئاسة الدكتور الأمير عبد الرازق رئيس الوحدة البيطرية باصفون.

لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة النمسا البيطرية-إدارة إسنا البيطرية، برئاسة الدكتورة كوثر عبد الغنى رئيس وحدة النمسا البيطرية بإسنا.

لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا-إدارة إسنا البيطرية، برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا.

لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الاقالتة البيطرية-إدارة القرنة البيطرية برئاسة الدكتور حسين عبد العاطى والدكتورة نيفين عبد الجواد والدكتور أشرف جمال.



العمل فى تحصين المواش بقرى الأقصر



جانب من تطعيم المواشي خلال الحملة القومية بالأقصر



عمل 7 لجان من المديرية لتحصين المواشي بالقرى والنجوع



عمل لجان من المديرية لتحصين المواشي بالقرى والنجوع



عمليات تحصين المواشي فى مختلف مدن الأقصر









