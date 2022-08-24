محكمة أمريكية تمهل ترامب يومين لتوضيح طلب "خبير خاص" بشأن وثائق مارالاجو

كتبت: نهال أبو السعود

أعطى قاض فيدرالي في فلوريدا الرئيس السابق دونالد ترامب مهلة حتى يوم الجمعة لاعداد الحجج القانونية في طلبه لتعيين خبير خاص مستقل للإشراف على مراجعة الوثائق التي وجدها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مداهمة منزله في فلوريدا.

بحسب شبكة سي ان ان، أمرت أيلين كانون قاضية محكمة جزئية في فلوريدا محامي ترامب بالتوسع في حججهم حول سبب قدرة المحكمة على التدخل في هذا الوقت ، وشرح ما يطلبه الرئيس السابق بالضبط.

يظهر أمر القاضي العديد من الطرق التي كانت الشكوى التي قدمها ترامب أقل مما كان متوقعًا من تقديم المحكمة للمطالبة بتعيين خبير خاص - لا سيما في عملية بحث ذات مخاطر عالية مثل تلك التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مارالاجو وقت سابق من هذا الشهر

ووفقا للتقرير، طلب ترامب بتعيين خبير خاص في التحقيقات التي عثؤ عليها بمنزله ليس غريبا، ففي عام 2018 استطاع مايكل كوهين محامي ترامب السابق تعيين خبير خاص عندما فتش التحقيقات الفيدرالي مكتبه ومنزله، لكن ترامب انتظر أسبوعين لتقديم مثل هذا الطلب ، مما أثار الدهشة بسبب المدة التي من المحتمل أن تستغرقها وزارة العدل في مراجعة وثائق مارالاجو.

طلب محاميو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف مراجعة الإف بى أى للوثائق التي تم استعادتها من مسكنه فى مارالاجو، وتم تضمين الطلب فى دعوى قضائية فيدرالية، وهو أول إيداع من قبل الفريق القانوني لترامب بعد أسبوعين على تفتيش مارالاجو مما ينذر المرافعات التي من المتوقع أن يدلى بها محاميو ترامب مع المضي قدما فى التحقيق.

ووصفت الدعوى القضائية عملية التفتيش لمارالاجو فى الثامن من أغسطس، حيث استعاد العملاء 11 مجموعة من الوثائق السرية من منزل ترامب، بانها خطوة عدوانية بشكل صادم. وأكدت أن ترامب يحق له الحصول على وصف أكثر تفصيلا للسجلات التي تمت مصادرتها من منزله، وتجادل بأن الإف بى أي ووزارة العدل طالما عاملاه بشكل غير عادل.