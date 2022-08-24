اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:01 م
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محافظ سوهاج: مجمع الخدمات الصناعية بقرية بنى واصل يهدف إلى تشغيل 100 شاب

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:58 م
محافظ سوهاج: مجمع الخدمات الصناعية بقرية بنى واصل يهدف إلى تشغيل 100 شاب مجمع الخدمات
سوهاج – عمرو خلف

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قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن مجمع الخدمات الصناعية بقرية بنى واصل بمركز ساقلته ، المجمع مكون من طابقين  أرضي وعلوي وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري  "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ، أن المجمع يضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة، ويهدف المجمع إلى تشغيل عدد 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف، ويضم ورش متنوعة لخدمة أهالى مركز ساقلتة، وأن نسبة الأعمال الإنشائية والبنائية تمت بنسبة 100%، ويعمل المجمع بنظام أربعة خطوط للتشغيل. 
 

المجمع (1)
المجمع

 

المجمع (2)
المجمع

 

مجمع الخدمات (1)
مجمع الخدمات

 

مجمع الخدمات (2)
مجمع الخدمات
 
مجمع الخدمات الصناعية بقرية بني واصل (1)
مجمع الخدمات الصناعية بقرية بني واصل

 

مجمع الخدمات الصناعية بقرية بني واصل (2)
مجمع الخدمات الصناعية بقرية بني واصل
 
مجمع الخدمات الصناعية بقرية بني واصل (3)
مجمع الخدمات الصناعية بقرية بني واصل

سوهاج

محافظ سوهاج

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